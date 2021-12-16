РФ упростила процедуру получения гражданства

16:46 24 Июль Киев, Украина

Подписан новый закон предусматривающий упрощение процедуры для получения российского гражданства иностранными лицами, согласно ему, не нужно отказываться от имеющегося гражданства, а так же значительно сокращаются сроки нахождения на территории РФ для его получения.

Родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.



Это также касается иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.



Подача заявления для получения российского гражданства также будет упрощена для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Теперь они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.



Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале апреля. До вступления закона в силу граждане иностранных государств, которые претендовали на получение российского паспорта, должны были подавать заявление об отказе от имеющегося гражданства.



При этом отказ не требовался, если это предусмотрено международным договором России или было невозможно по независящим от соискателя обстоятельствам.