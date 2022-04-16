РФ угрожает всем странам, помогающим оружием Украине

12:26 16 апреля Киев, Украина

Разбитая и униженная в глазах всей мировой общественности, Россия продолжает огрызаться и угрожает всему миру в свойственной ей лживой манере. В российском МИДе подтвердили информацию СМИ о направлении Соединенным Штатам ноты по поставкам вооружений Украине. Об этом в пятницу, 15 апреля, пишет Интерфакс.

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да. По всем странам", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности публикация газеты Washington Post, в которой утверждалось, что Москва направила Вашингтону ноту из-за поставки вооружений Украине.

По информации WP, Россия предупредила, что поставки вооружений усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Письмо было направлено после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине, пакет на $800 миллионов, включая 155-мм гаубицы, беспилотники и бронетехнику, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.

Документ под названием "Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму", написанный на русском языке с предоставленным переводом, был направлен в Госдепартамент посольством России в Вашингтоне.

При этом Россия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", - говорится в ноте.

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