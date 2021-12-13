РФ требует освободить боевиков ЧВК "Вагнер"

19:26 03 Август Киев, Украина

В Москве считают, что арест боевиков ЧВК "Вагнер" выглядит "не по-братски" со стороны Беларуси, именно поэтому Кремль выдвинул требования об освобождении российских граждан.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России по итогам встречи с послом Беларуси Владимиром Семашко.



Сообщается, что на встрече особое внимание уделили задержанию 33 граждан России. Российская сторона заявила, что их арест был совершен якобы под надуманным предлогом. Кроме того, Москва подчеркивает, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Минска.

«Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», - говорится в заявлении.

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании «Вагнер». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.