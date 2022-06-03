РФ столкнулась с технологическим кризисом вследствие санкций Запада

14:47 03 июня Киев, Украина

Санкции Запада привели российских компаний к технологическому кризису.

Об этом пишет Financial Times.



Газета напоминает, что большинство крупнейших мировых производителей микросхем, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью остановили бизнес в россии после того, как США, Великобритания и Европа ввели экспортный контроль на товары с использованием микросхем, изготовленных или разработанных в США или Европе.

"Это привело к дефициту более крупных, бюджетных микросхем, которые используются в производстве автомобилей, бытовой техники и военной техники. Поставки более совершенных полупроводников, которые используются в передовой бытовой электронике и IТ-оборудовании, также резко сократились. И способность страны импортировать иностранные технологии и оборудование, содержащее эти чипы, включая смартфоны, сетевое оборудование и серверы данных, была резко ограничена", - отмечает издание.

"Все маршруты поставки от серверов к компьютерам в iPhone - все - исчезло", - сказал один из руководителей западных производителей чипов.



Поскольку рф не может экспортировать большую часть своего сырья, импортировать критически важные товары или получить доступ к мировым финансовым рынкам, экономисты ожидают, что ВВП россии в этом году сократится на 15 процентов.



Экспортный контроль над технологиями "двойного использования", которые могут иметь как гражданское, так и военное применение - например, микрочипы, полупроводники и серверы - вероятно, одни из наиболее серьезных и долговременных последствий для экономики россии, подчеркивает FT.



Крупнейшие телекоммуникационные группы страны не будут иметь доступ к оборудованию 5G, а у компаний, поставляющих облачные услуги, например, "Яндекс" и "Сбербанк", будут проблемы с расширением дата-центров.



В то время как в россии есть несколько отечественных компаний по производству микросхем, а именно АО "Микрон", MCST и Baikal Electronics, российские группы полагались на импорт значительного количества готовых полупроводников от иностранных производителей, таких как SMIC в Китае, Intel в США и Infineon в Германии. MCST и Baikal в основном полагались на заводы на Тайване и Европе и их чипы собственной разработки.



Отмечается, что MCST рассматривает вариант переноса производства собственной продукции на принадлежащие "Микрону" российские заводы.



Но в прошлом году Сбербанк заявил, что чипы "Эльбрус", разработанные MCST, "катастрофически" провалили все проверки. В частности, память, обработка информации и работа интернет-связи в "импортозамещенных" микросхемах значительно хуже, чем в чипах от Intel.



Россия исторически могла полагаться на несанкционированные цепи поставок "серого рынка" для обеспечения определенным технологическим и военным оборудованием, покупая западную продукцию у торговых посредников в Азии и Африке через брокеров.



Однако мировой дефицит микросхем и критически важного компьютерного оборудования означает, что эти каналы пересохли.

"Некоторые компании организовали поставки из Казахстана", - сказал руководитель Института интернет-исследований в москве Карен Казарян.

"Некоторые китайские компании второго уровня готовы к поставке. На российских складах есть запас комплектующих, но это не тот объем, который им нужен, он не стабилен, и цены выросли, по меньшей мере, вдвое", - говорит эксперт.



Исполнительный директор одного из производителей чипов заявил, что "если говорить о потребительской электронике, телефонах, компьютерах и серверах, то в большинстве случаев производители за пределами россии не поставляют такие товары в рф, даже если микросхемы в этих продуктах принадлежат Китаю".



Он добавляет, что, несмотря на нежелание Си Цзиньпина осуждать войну в Украине, несколько китайских компаний решили прекратить продажу своих смартфонов в россию.



Эти компании побоялись, что бездействие повлияет на их бренды, и их не убедило даже, что такую электронику не включали в санкции, чтобы не наказывать российских потребителей напрямую.