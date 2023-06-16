Рф создает новое "элитное" авиационное подразделение из-за неудач регулярных ВВС
14:25 22 мая Киев, Украина
После неудачных операций регулярных военно-воздушных сил рф, российское военное руководство решило создать новое "элитное" авиационное подразделение.
Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании.
"россия, скорее всего, создаст новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для действий над Украиной. Подразделение, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов", —
говорится в сообщении.
Как отмечают в министерстве, сочетание таких типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам. При этом, согласно сообщениям "заслуживающих доверия" российских СМИ, российское минобороны стремится привлечь высококвалифицированных и целенаправленных пилотов, предлагая большие заработные платы и открывая набор для отставных пилотов.
"Создание группы подчеркивает, что, по оценке россии, эскадрильи ее регулярных ВВС серьезно не справились со своей основной функцией задачи авиаударов по украинским позициям", — убеждены в министерстве.
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