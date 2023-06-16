14:25 22 мая Киев, Украина

После неудачных операций регулярных военно-воздушных сил рф, российское военное руководство решило создать новое "элитное" авиационное подразделение.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании.

россия , скорее всего, создаст новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для действий над Украиной. Подразделение, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов", — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, сочетание таких типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам. При этом, согласно сообщениям "заслуживающих доверия" российских СМИ, российское минобороны стремится привлечь высококвалифицированных и целенаправленных пилотов, предлагая большие заработные платы и открывая набор для отставных пилотов.