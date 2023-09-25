Рф смогла избежать санкций G7 по ограничению цен на экспорт нефти

14:36 25 сентября Киев, Украина

Россия смогла избежать санкций G7 (Группы Семи), касающихся ограничения цен на экспорт нефти, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на Financial Times.



По данным издания, обойти ограничения москва смогла благодаря флоту танкеров, не работающих со страховкой G7, для транспортировки своего нефтяного экспорта.



Используя этот метод, россии удалось найти достаточное количество танкеров, чтобы перевезти три четверти своей продукции.



Как пишет FT, благодаря высоким ценам и уменьшению скидки на российскую нефть с июля считается, что в этом году российское правительство может заработать 15 миллиардов долларов.