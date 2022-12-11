Рф продолжает угрожать миру растущим ядерным арсеналом - Пентагон

Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил министр обороны США Ллойд Остин, которого цитирует Reuters.
По его словам, пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины.
Накануне путин заявил, что россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.
Ранее он заявил, что риск атомной войны растет, и назвал арсенал россии "сдерживающим фактором" в конфликтах.
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