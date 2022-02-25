РФ продолжает охоту на так называемых "украинских экстремистов"

20:28 28 Май Киев, Украина

Россию просто захлестнула волна экстремизма. В порыве выполнить и перевыполнить план по задержаниям и раскрытиям раздутый штат спецорганов находит все новые очаги врагов государства: то Свидетели Иеговы не ту Библию читают, то проукраинская молодежь готовит подрыв устоев.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, в российском городе Саратов ФСБ задержала 14 человек - участников "украинской молодежной радикальной группировки МКУ". Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Федеральной службой безопасности … пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (МКУ)", – приводит издание заявление ЦОС.

У подозреваемых изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с "идеологом группы из Украины" о подготовке насильственных акций.

В ФСБ добавили, что "своей целью сторонники ультраправых взглядов ставили подготовку и совершение … противоправных действий по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды".

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет.