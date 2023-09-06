Рф, предположительно, отменила учения "Запад-23". В британской разведке назвали причины

13:55 28 августа Киев, Украина

Россия, скорее всего, отменила учения "Запад", запланированные на сентябрь 2023 года. В британской разведке предполагают, что это произошло из-за нехватки войск и техники, а также из-за опасений Кремля подвергнуться критике за проведение учений во время войны.



Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"россия, скорее всего, отменит совместные стратегические учения "Запад-23", которые должны были стать кульминацией года военной подготовки. Учения должны были состояться в сентябре 2023 года", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что с 2010 года в россии действовал четырехлетний цикл с ротацией учений "Запад-23" по всей стране. Однако с 2021 года россия, по крайней мере, каждые два года проводила обучение вблизи западных границ, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что кремль воспринимает как угрозу со стороны НАТО. В 2021 году рф провела крупнейшие военные учения с советских времен.



Недостаточная эффективность российских военных в Украине показала, что "общие стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в большинстве своем были для "показухи", отметили в британской разведке.