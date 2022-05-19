рф потребовала от «Википедии» удалить англоязычные статьи про российское вторжение в Украину и про «рашизм»

роскомнадзор (главный комитет в рф по цензуре) требует от Википедии удалить статьи на английском языке о вторжении рф в Украину (2022 Russian invasion of Ukraine) и рашизме (Rashism).
Информация об этом содержится в статье Википедии со списком запрещенных в России страниц.
По мнению роскомнадзора, в статьях содержатся "ложные сообщения об актах терроризма", "недостоверная информация о потерях вооруженных сил российской федерации и целях спецоперации".
Удалить указанные статьи требуют в течение трех дней.
Ранее роскомнадзор уже требовал от проекта удалить статьи на русском о военных преступлениях в Украине. В частности, это статьи "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения рроссии в Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".
Несмотря на требование рф статьи не удалили, тогда Таганский районный суд оштрафовал Wikimedia Foundation на пять миллионов рублей.
Информация об этом содержится в статье Википедии со списком запрещенных в России страниц.
По мнению роскомнадзора, в статьях содержатся "ложные сообщения об актах терроризма", "недостоверная информация о потерях вооруженных сил российской федерации и целях спецоперации".
Удалить указанные статьи требуют в течение трех дней.
Ранее роскомнадзор уже требовал от проекта удалить статьи на русском о военных преступлениях в Украине. В частности, это статьи "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения рроссии в Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".
Несмотря на требование рф статьи не удалили, тогда Таганский районный суд оштрафовал Wikimedia Foundation на пять миллионов рублей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии