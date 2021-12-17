РФ перестала отрицать участие ЧВК Вагнер в Ливии. Донбасс - следующий?

Террористическая группировка "Вагнер" в Ливии продолжает получать помощь со стороны России в виде военной техники и боеприпасов, что позволяет поддерживать и проводить военные операции на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара и Ливийской национальной армии.
Об этом заявила Пресс- служба Пентагона, со ссылкой на американское командование в Африке (AFRICOM)
Несмотря на весь хейт в сторону американских вооруженных сил и ее данных, прокремлевские СМИ не спешат опровергать информацию о поставке вооружения в Ливию и называть ее «русофобской». Наоборот, мы не видим реакции на происходящее.
Возможно здесь есть смысл применить поговорку «молчание – знак согласия»?
Напомним, 7 февраля 2018 года американские войска с помощью Демократических сил Сирии (ДСС) разгромили наступающего противника, которыми оказались бойцы ЧВК Вагнер. По разным данным, со стороны террористов тогда погибло около 200 человек.
Также совсем недавно Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о присутствии ЧВК Вагнер на своих объектах и утверждала, что они используются как военные посты. Жертв удалось избежать, но сотрудники компании были вынуждены бросить свою работу.
Немногим ранее Миссия ООН в Ливии подтвердила данные местной власти о найденных в населенном пункте Тархуна массовых захоронений гражданского населения (стариков, женщин и детей) с явными признаками захоронения заживо, сожжёнными в контейнерах. Территория находилась под контролем российских войск и наемников и была позднее освобождена.
Длительное время российские должностные лица и военное командование отрицало их существование. Сейчас же мы не видим реакции со стороны российских властей. Наверняка за них отрабатывают телеграмм-каналы, так что стоит поблагодарить один из пророссийских каналов за фактическое подтверждение данных США о спонсировании терроризма. Ждем больше подобных откровений.
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