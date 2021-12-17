РФ перестала отрицать участие ЧВК Вагнер в Ливии. Донбасс - следующий?

13:40 28 Июль Киев, Украина

Террористическая группировка "Вагнер" в Ливии продолжает получать помощь со стороны России в виде военной техники и боеприпасов, что позволяет поддерживать и проводить военные операции на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара и Ливийской национальной армии.



Об этом заявила Пресс- служба Пентагона, со ссылкой на американское командование в Африке (AFRICOM)



Несмотря на весь хейт в сторону американских вооруженных сил и ее данных, прокремлевские СМИ не спешат опровергать информацию о поставке вооружения в Ливию и называть ее «русофобской». Наоборот, мы не видим реакции на происходящее.

Возможно здесь есть смысл применить поговорку «молчание – знак согласия»?

Напомним, 7 февраля 2018 года американские войска с помощью Демократических сил Сирии (ДСС) разгромили наступающего противника, которыми оказались бойцы ЧВК Вагнер . По разным данным, со стороны террористов тогда погибло около 200 человек.

Также совсем недавно Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о присутствии ЧВК Вагнер на своих объектах и утверждала, что они используются как военные посты. Жертв удалось избежать, но сотрудники компании были вынуждены бросить свою работу.

Немногим ранее Миссия ООН в Ливии подтвердила данные местной власти о найденных в населенном пункте Тархуна массовых захоронений гражданского населения (стариков, женщин и детей) с явными признаками захоронения заживо, сожжёнными в контейнерах. Территория находилась под контролем российских войск и наемников и была позднее освобождена.

Длительное время российские должностные лица и военное командование отрицало их существование. Сейчас же мы не видим реакции со стороны российских властей. Наверняка за них отрабатывают телеграмм-каналы, так что стоит поблагодарить один из пророссийских каналов за фактическое подтверждение данных США о спонсировании терроризма. Ждем больше подобных откровений.





