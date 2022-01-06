РФ перебросила в Казахстан подразделения ВДВ, которые воевали против Украины

От России в контингент Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенный в Казахстан, вошли подразделения воздушно-десантных войск, которые воевали против Украины
При этом с сайта Avia.pro стало известно, что еще до полуночи в сторону Казахстана были направлены два военных борта – самолет Ил-76 из Пскова (там базируется 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ ВС РФ) и тяжелый военно-транспортный Ан- 124 из Сещи (Брянская область). Они направились на аэродром Чкаловский для погрузки, после чего взяли курс на Казахстан.
На следующий день продолжилась переброска подразделений из других регионов.
Ранее СМИ сообщали, что Москва отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ (Кубинка, Московская область), 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ (Иваново, Кострома) и центра спецназначения "Сенеж" (Москва).
По данным расследования разведсообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины не только в ходе оккупации Крыма, но и боевых действий на Донбассе.
Из состава 98-й дивизии ВДВ (в/ч 65451) в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).
В апреле 2016 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о прибытии в Новоазовск спецназа из состава 45 ОБРСПН ВДВ ВС РФ
Перед тем 45-й отдельный полк ВДВ России был введен в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.
В 2001 году офицерами 45-го полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени.
Относительно бойцов 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (в/ч 07264) собраны многочисленные доказательства их участия в агрессии против Грузии 2008 года, операциях по захвату украинского Крыма 2014 года и в дальнейших боевых действиях на востоке Украины.
Также задокументировано, что буровые установки Черноморнефтегаза в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ВДВ из состава 76-й бригады.
Кроме того, в 2021 году Россия перебрасывала псковских десантников в союзную Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши – тогда при десантировании погибли офицер и сержант 76 ДШД.
Военный миротворческий контингент ОДКБ якобы должен охранять военные и государственные объекты в Казахстане.
При этом с сайта Avia.pro стало известно, что еще до полуночи в сторону Казахстана были направлены два военных борта – самолет Ил-76 из Пскова (там базируется 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ ВС РФ) и тяжелый военно-транспортный Ан- 124 из Сещи (Брянская область). Они направились на аэродром Чкаловский для погрузки, после чего взяли курс на Казахстан.
На следующий день продолжилась переброска подразделений из других регионов.
Ранее СМИ сообщали, что Москва отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ (Кубинка, Московская область), 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ (Иваново, Кострома) и центра спецназначения "Сенеж" (Москва).
По данным расследования разведсообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины не только в ходе оккупации Крыма, но и боевых действий на Донбассе.
Из состава 98-й дивизии ВДВ (в/ч 65451) в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).
В апреле 2016 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о прибытии в Новоазовск спецназа из состава 45 ОБРСПН ВДВ ВС РФ
Перед тем 45-й отдельный полк ВДВ России был введен в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.
В 2001 году офицерами 45-го полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени.
Относительно бойцов 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (в/ч 07264) собраны многочисленные доказательства их участия в агрессии против Грузии 2008 года, операциях по захвату украинского Крыма 2014 года и в дальнейших боевых действиях на востоке Украины.
Также задокументировано, что буровые установки Черноморнефтегаза в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ВДВ из состава 76-й бригады.
Кроме того, в 2021 году Россия перебрасывала псковских десантников в союзную Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши – тогда при десантировании погибли офицер и сержант 76 ДШД.
Военный миротворческий контингент ОДКБ якобы должен охранять военные и государственные объекты в Казахстане.
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