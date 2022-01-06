РФ перебросила в Казахстан подразделения ВДВ, которые воевали против Украины

«...Не исключено, что Кремль на фоне повышенного внимания мирового сообщества к событиям в Казахстане не отважится открыто привлечь российских военнослужащих для убийств и похищений протестующих в Казахстане, а использует для этого гибридные подразделения. 5 января поступали сообщения о фиксации военно-транспортных самолетов, прибывавших в Казахстан из РФ. На тот момент ни одного решения ОДКБ еще не было и публично ни о какой переброске сил не сообщалось. Звучали предположения военных экспертов, что этими бортами могли перебрасывать наемников из российского ЧВК «Вагнера», которые не только участвовали в боевых действиях против Украины, но и воевали в пользу Кремля в Сирии, Ливии, Судане и других странах», – пишет InformNapalm.