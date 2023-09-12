Рф отменила скидки на удобрения для Индии - СМИ

16:31 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.



Агентство отмечает, что на фоне роста мировых цен августовское решение российских компаний предложить удобрения по рыночным ценам может увеличить расходы Индии на импорт и груз субсидий. Reuters также напоминает, что при этом Китай пытается сократить свои зарубежные продажи. В Индии российские компании, ставшие в прошлом году крупнейшими поставщиками удобрений в страну, перестали предлагать удобрения по сниженным ценам из-за сокращения мировых поставок.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.Агентство отмечает, что на фоне роста мировых цен августовское решение российских компаний предложить удобрения по рыночным ценам может увеличить расходы Индии на импорт и груз субсидий. Reuters также напоминает, что при этом Китай пытается сократить свои зарубежные продажи.

"Никаких скидок нет", - сказал высокопоставленный чиновник из Нью-Дели, участвующий в переговорах с иностранными поставщиками.

Он добавил, что российские компании предлагают удобрения по рыночным ценам.

"Российские компании предлагали диаммонийфосфат (DAP) со скидками до 80 долларов (за тонну). Однако сейчас они не предлагают скидки даже на 5 долларов", - сказал другой представитель индийской компании.

В завершившемся 31 марта 2022/23 финансовом году импорт индийских удобрений из россии вырос на 246% до рекордных 4,35 млн тонн. Тогда поставщики предоставляли скидки в мировые рыночные цены на DAP, мочевину и NPK удобрения. Такие продажи России в прошлом году размыли долю индийского рынка других экспортеров удобрений, включая Китай, Египет, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты.



Теперь текущая цена на российский DAP для индийских покупателей составляет примерно 570 долларов за тонну. Это такая же цена, какая предлагается другим азиатским покупателям, сообщил российский представитель отрасли.