РФ отказалась выполнять "политизированные" решения ЕСПЧ

17:06 22 Апрель Киев, Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ ) призвала РФ выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить Алексея Навального до июня.

Об этом говорится в резолюции, принятой на заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге.



Документ поддержали 105 депутатов, против проголосовали 26. Еще 11 воздержались.

"Ассамблея ... призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне. До его освобождения призываем предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством", - говорится в тексте резолюции.

Заседание Комитета министров Совета Европы запланировано с 7 по 9 июня.



Тем временем стало известно, как на документ отреагировали в России.



Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что "Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ".



Причем россияне отказываются от выполнения решений не только по Навальному, но и в отношении аннексированного Крыма.