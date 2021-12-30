РФ ограничила полеты над Крымом и Черным морем

14:08 20 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация на 4 дня ввела ограничения на полеты над частью Крымского полуострова и акваторией Черного моря.
 
Об этом говорится в оповещении для пилотов NOTAM.
 
Согласно обнародованным координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
«С 20 до 24 район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — указывается в документе.