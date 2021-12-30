РФ ограничила полеты над Крымом и Черным морем

14:08 20 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация на 4 дня ввела ограничения на полеты над частью Крымского полуострова и акваторией Черного моря.

Об этом говорится в оповещении для пилотов NOTAM.

Согласно обнародованным координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.