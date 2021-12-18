РФ объявила о проверке боеготовности армии

Российская армия проведет 4048 учений различного масштаба в течении апреля, с целью проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны РФ Сергей Шойгу.
Так, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
/>Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил.
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