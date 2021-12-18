РФ объявила о проверке боеготовности армии

19:36 06 Апрель Киев, Украина

Российская армия проведет 4048 учений различного масштаба в течении апреля, с целью проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - сказал Шойгу.

Так, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.



/>Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.



Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил.