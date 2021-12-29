РФ объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата

16:02 20 Апрель Киев, Украина

В ответ на действия Болгарии, Российская Федерация высылает из страны двух болгарских дипломатов , они должны покинуть территорию РФ в течение 3 суток.

Об этом сообщает российский МИД во вторник, 20 апреля.



Сегодня посла Болгарии Крыстина пригласили в МИД, где ему вручили ноту об объявлении персона нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Христозова.



Теперь дипломатам предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персона нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии", - сказано в сообщении.