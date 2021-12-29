РФ объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата

В ответ на действия Болгарии, Российская Федерация высылает из страны двух болгарских дипломатов, они должны покинуть территорию РФ в течение 3 суток.
Об этом сообщает российский МИД во вторник, 20 апреля.
Сегодня посла Болгарии Крыстина пригласили в МИД, где ему вручили ноту об объявлении персона нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Христозова.
Теперь дипломатам предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.
Напомним, что ранее Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ. Двух сотрудников российского посольства в Софии высылают на фоне дела о задержании группы шпионов.
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