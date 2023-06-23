Рф обвинила посла Израиля в "прославлении нацизма". В Иерусалиме ответили

18:17 23 июня Киев, Украина

В Израиле попросили власти рф "не читать им лекций" о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.



Об этом в Twitter написал спикер МИД Израиля Лиор Хаят, реагируя на заявление москвы с обвинением посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "прославлении нацизма".

"Нет никаких изменений в политике Израиля, который категорически выступает против и отвергает героизацию преступников, сотрудничавших с нацистами в убийстве евреев. Никакая сторона не должна читать лекции Государству Израиль , Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти Холокоста или войне с искажением истории", - говорится в сообщении.

There is no change in Israel's policy, which is absolutely opposed to and rejects the glorification of criminals who collaborated with the Nazis in murdering Jews.



No party should lecture the State of Israel, Israel's Foreign Ministry, or its diplomats about the importance of… pic.twitter.com/6T5fo4V4q6 — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 23, 2023

Недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский дал интервью, в котором заявил, что, несмотря на исторические разногласия, Иерусалим поддерживает Украину и что украинцы сами имеют право определять, кто их герои и чьими именами называть улицы. Он имел в виду деятельность украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника.

"Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет", – заявил Бродский.

Представитель МИД рф мария захарова обвинила израильского дипломата в "поддержке нацистов". Пропагандистка также не удержалась от распространения фейков про Украину.

В своем комментарии захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на "чистейшем русском языке". Она обвинила Бродского в кощунстве.

"Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы. Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте. Как пел Высоцкий, "наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала", изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова", – добавляет захарова.

Теперь захаровой не только указали на то, что она не смеет указывать израильским дипломатам, что говорить, но и напомнили, что она имеет отношение к фальсификации и искажению истории.