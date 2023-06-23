Рф обвинила посла Израиля в "прославлении нацизма". В Иерусалиме ответили

В Израиле попросили власти рф "не читать им лекций" о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.
Об этом в Twitter написал спикер МИД Израиля Лиор Хаят, реагируя на заявление москвы с обвинением посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "прославлении нацизма".
Об этом в Twitter написал спикер МИД Израиля Лиор Хаят, реагируя на заявление москвы с обвинением посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "прославлении нацизма".
There is no change in Israel's policy, which is absolutely opposed to and rejects the glorification of criminals who collaborated with the Nazis in murdering Jews.— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 23, 2023
No party should lecture the State of Israel, Israel's Foreign Ministry, or its diplomats about the importance of… pic.twitter.com/6T5fo4V4q6
Недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский дал интервью, в котором заявил, что, несмотря на исторические разногласия, Иерусалим поддерживает Украину и что украинцы сами имеют право определять, кто их герои и чьими именами называть улицы. Он имел в виду деятельность украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника.
Представитель МИД рф мария захарова обвинила израильского дипломата в "поддержке нацистов". Пропагандистка также не удержалась от распространения фейков про Украину.
В своем комментарии захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на "чистейшем русском языке". Она обвинила Бродского в кощунстве.
Теперь захаровой не только указали на то, что она не смеет указывать израильским дипломатам, что говорить, но и напомнили, что она имеет отношение к фальсификации и искажению истории.
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