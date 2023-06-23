Рф обвинила посла Израиля в "прославлении нацизма". В Иерусалиме ответили

18:17 23 июня Киев, Украина

В Израиле попросили власти рф "не читать им лекций" о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Израиля Лиор Хаят, реагируя на заявление москвы с обвинением посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "прославлении нацизма".
"Нет никаких изменений в политике Израиля, который категорически выступает против и отвергает героизацию преступников, сотрудничавших с нацистами в убийстве евреев. Никакая сторона не должна читать лекции Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти Холокоста или войне с искажением истории", - говорится в сообщении.
Недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский дал интервью, в котором заявил, что, несмотря на исторические разногласия, Иерусалим поддерживает Украину и что украинцы сами имеют право определять, кто их герои и чьими именами называть улицы. Он имел в виду деятельность украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника.
"Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет", – заявил Бродский.
Представитель МИД рф мария захарова обвинила израильского дипломата в "поддержке нацистов". Пропагандистка также не удержалась от распространения фейков про Украину.
 
В своем комментарии захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на "чистейшем русском языке". Она обвинила Бродского в кощунстве.
"Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы. Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте. Как пел Высоцкий, "наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала", изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова", – добавляет захарова.
Теперь захаровой не только указали на то, что она не смеет указывать израильским дипломатам, что говорить, но и напомнили, что она имеет отношение к фальсификации и искажению истории.