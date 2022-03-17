РФ нанесла удары по мирным районам Сирии

12:48 22 октября Киев, Украина

По селению Аль-Рами в Идлибской зоне деэскалации были нанесены удары российскими вооруженными силами, в результате которых ранения получили пять мирных жителей, в числе раненых есть двое детей.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Хасан аль-Ахмет.



По его словам, спасатели продолжают извлекать раненых из-под завалов. Источники оппозиции отмечают, что военные самолеты поднялись в воздух с базы Аль-Рами.



Ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) объявила, что удары сирийских и российских вооруженных сил по гражданским объектам во время наступления на последний бастион повстанцев на северо-западе Сирии могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Организация изучила десятки незаконных ударов с воздуха и с земли по гражданским целям в регионе вокруг города Идлиб в период с апреля 2019 по март 2020 года, в результате которых погибли сотни мирных жителей, а свыше 1,4 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.



Также, Сирийская правозащитная сеть SNHR выпустила доклад, в котором сообщалось, что суды, подконтрольные режиму Башара Асада, за последние годы приговорили к высшей мере наказания более 2 100 противников действующих властей, конфисковав имущество до 4 тыс. сирийцев. Таким образом, считает организация, режим Асада пытается запугать всех жителей Сирии и, в частности, оппозицию смертными казнями.