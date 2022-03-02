РФ намерена нарастить военное присутствие на границе с Украиной

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ планирует до 2021 года сформировать 20 новых воинских частей в Западном военном округе.
Шойгу отметил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые "наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ".
По его словам, это будет «синхронизировано с поставкой современного вооружения и военной техники» — в 2021 году планируется поставить около 2 тыс. единиц оружия в войска РФ.
Как сообщалось, с конца марта у границы с Украиной и в оккупированном Крыму Россия сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение. Украинская разведка заявила об угрозе вторжения российских войск.
Позже Москва объявила об отводе с 23 апреля войск от границы с Украиной под предлогом «успешного завершения учений», но в то же время оставляет собственное военное присутствие и технические средства вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях.
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