РФ намерена нарастить военное присутствие на границе с Украиной

16:37 31 Май Киев, Украина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ планирует до 2021 года сформировать 20 новых воинских частей в Западном военном округе.

Шойгу отметил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые "наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ".

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе, граничащем с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией, будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу.

По его словам, это будет «синхронизировано с поставкой современного вооружения и военной техники» — в 2021 году планируется поставить около 2 тыс. единиц оружия в войска РФ.