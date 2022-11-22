РФ может начать использовать самостоятельно изготовленные иранские "Шахеды" уже в следующем году - CNN

08:01 22 ноября Киев, Украина





Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, Иран начинает передавать россии чертежи и компоненты, необходимые для изготовления беспилотников после того, как в начале этого месяца стороны заключили соответствующее первоначальное соглашение. Россия может начать использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, изготовленные на собственной территории, уже в 2023 году.Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, Иран начинает передавать россии чертежи и компоненты, необходимые для изготовления беспилотников после того, как в начале этого месяца стороны заключили соответствующее первоначальное соглашение.

"Цель состоит в том, чтобы россия произвела тысячи новых боевых беспилотников с использованием иранских компонентов и чертежей. По словам источника, если две страны будут двигаться вперед полным ходом в реализации своего плана, ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и вполне возможно, что россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году", - говорится в сообщении.

Такой шаг укрепит партнерство между Тегераном и москвой и, вероятно, вызовет значительный гнев со стороны Украины и ее западных союзников, включая США, отмечают журналисты.



Издание объясняет, что Тегеран и москва договорились об этом шаге после того, как CNN и другие СМИ сообщили, что до конца года Иран готовится отправить в россию больше оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники.

"Источник, знакомый с оценкой, сказал, что эти сообщения вызвали обеспокоенность в Иране, что, видимо, побудило режим пересмотреть свой подход до плана производства беспилотников в россии, а не их прямой передаче Ираном", — отмечает CNN.

По словам собеседника издания, процесс производства ударных беспилотников не сложен по сравнению с производством другого оружия.



Член иранского представительства при ООН в комментарии изданию прямо не опроверг предположения о том, что Иран поможет россии производить беспилотники, но заявил, что страна придерживается принципов "суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности". Он также заверил, что Иран и россия "поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество" на протяжении многих лет еще до вторжения россии в Украину.