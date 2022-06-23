РФ могут включить в список стран с проблемами обеспечения авиабезопасности

15:59 23 июня Киев, Украина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что в рф есть серьёзная и нерешённая проблема в области безопасности полётов.

Претензии связаны с фактической регистрацией самолётов российских авиакомпаний сразу в 2-х реестрах — на Бермудах, и в рф.



Росавиация утверждает, что на 15 июня, в российский реестр с начала года были переведены более 600 самолётов, преимущественно производства Airbus и Boeing. Но при этом, почти все они по-прежнему зарегистрированы на Бермудах. Проблема в том, что двойная регистрация нарушает Чикагскую конвенцию. Двойная регистрация влечёт за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолёта и сертификата его лётной годности.



В ICAO сказали, что если проблема не будет решена до 14 сентября, рф внесут в список стран, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полётов. В этом списке есть такие страны, как Эритрея и Бутан.