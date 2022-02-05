РФ использует Крым для усиления своего влияния

Весь мир стал свидетелем агрессивного поведения РФ, в том числе ее войск в Грузии, незаконной аннексии Крыма и продолжающихся нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.
РФ использует оккупированный Крым для распространения военного влияния не только в Черном море, но и в Средиземноморье и Северной Африке, а ее агрессивные действия - главный вызов для НАТО в Черноморском регионе, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на встрече Атлантического клуба Болгарии.
Он напомнил, что на прошлой неделе представители Болгарии проинформировали Атлантический совет о незаконных действиях России в этой стране.
Джоанэ подчеркнул, что Альянс будет усиливать единство в вопросах общей безопасности и сохранения мирового правопорядка, укреплять связи между Европой и Северной Америкой. Эти вопросы, а также реализация программного документа НАТО 2030 будут обсуждаться во время встречи глав государств и правительств в Брюсселе 14 июня.
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