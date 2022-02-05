РФ использует Крым для усиления своего влияния

21:01 14 Май Киев, Украина

Весь мир стал свидетелем агрессивного поведения РФ, в том числе ее войск в Грузии, незаконной аннексии Крыма и продолжающихся нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.

РФ использует оккупированный Крым для распространения военного влияния не только в Черном море, но и в Средиземноморье и Северной Африке, а ее агрессивные действия - главный вызов для НАТО в Черноморском регионе, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на встрече Атлантического клуба Болгарии.

«Если говорить о Черном море и всем нашем регионе, ключевым вызовом для НАТО здесь являются, безусловно, действия России. На протяжении длительного времени мы видели тенденцию агрессивного поведения со стороны России. РФ сейчас использует Крым для распространения влияния в Черном море и далеко за его пределами, в направлении Средиземноморья и Северной Африки. Мы должны сохранять бдительность, особенно на фоне недавнего существенного военного наращивания в этом регионе», - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Он напомнил, что на прошлой неделе представители Болгарии проинформировали Атлантический совет о незаконных действиях России в этой стране.



Джоанэ подчеркнул, что Альянс будет усиливать единство в вопросах общей безопасности и сохранения мирового правопорядка, укреплять связи между Европой и Северной Америкой. Эти вопросы, а также реализация программного документа НАТО 2030 будут обсуждаться во время встречи глав государств и правительств в Брюсселе 14 июня.