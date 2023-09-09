Рф и всех причастных к "выборам" в Украине лиц призовут к ответу - ЕС в ООН

11:38 09 сентября Киев, Украина

На прошедшем в пятницу, 8 сентября, заседании Совета Безопасности ООН резкой критике была подвергнута россия. За проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Украины все, включая политическое руководство рф и все причастные к организации будут привлечены к ответственности. Об этом с трибуны заявил постоянный представитель ЕС при ООН Олоф Скуг.

"Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации этих незаконных, так называемых выборов, лица столкнутся с последствиями за эти незаконные действия", - сказал Скуг.

Он также отметил, что псевдовыборы проходят "на фоне принудительной и незаконной выдачи россией паспортов, в том числе и детям", а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Русские псевдовыборы на территориях Украины, которые находятся под временной военной оккупацией, ничтожны, согласно международному праву. Они не могут быть и не будут признаны", - заявил он.

Ввести жесткие санкции против россии за проведение фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины призвал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Напомним, Центральная избирательная комиссия рф назначила на 10 сентября "выборы" на захваченных оккупантами территориях Украины - в частях Херсонской и Запорожской областей, а также в так называемых "ДНР" и "ЛНР".