РФ и США обменялись данными о ядерных арсеналах

20:48 06 Апрель Киев, Украина





Москва и Вашингтон обменялись данными о количестве ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах, сообщил Госдеп США

Согласно докладу Госдепартамента США, за полгода Россия увеличила количество ядерного оружия на девять боеголовок. Американская сторона, в свою очередь, сократила на 100. Согласно данным, представленным в Госдепе, на 1 марта 2021 года российская сторона развернула 517 межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков. У США этот показатель составляет 651 ракету.



Также сообщается, что на российских носителях располагалось 1456 боеголовок, в то время как у США – 1357. Также Вооруженные силы России имеют 767 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США их 800.



Напомним, что подобный обмен происходит между ядерными державами дважды в год. Последний раз встреча по этому вопросу проходила 1 сентября 2020 года. Тогда на счету России было 510 ракет, 1447 боеголовок и 764 пусковых установки. У США – 675, 1457 и 800 соответственно.



Отмечается, что арсеналы обе страны поддерживают на оговоренных уровнях, несмотря на проблемы с подписанием соглашения со стороны администрации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. С приходом к власти Джозефа Байдена Договор был продлен еще на пять лет.