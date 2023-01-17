Рф должна прекратить вербовку сербов на войну - Вучич

Сербский лидер Александар Вучич призвал россию прекратить вербовку сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК Вагнер в Украине.
Об этом 17 января сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа Вагнера призывает добровольцев вступать в ее ряды.
Об этом 17 января сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа Вагнера призывает добровольцев вступать в ее ряды.
По данным военных экспертов, десятки сербских добровольцев участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. При этом никто не располагает точными цифрами.
Законодательство Сербии запрещает участие граждан страны в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии