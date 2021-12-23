08:33 15 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация пытается своими провокационными действиями втянуть Украину и НАТО в "игру", чтобы открыть себе путь для дальнейшей агрессии.

Такое мнение высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире программы Morgenmagazin телеканалу ARD.

«Понятно, что режим Путина ждет определенный шаг НАТО, чтобы иметь повод продолжать действовать... У меня впечатление, что российская сторона делает все возможное, чтобы спровоцировать реакцию... Мы вместе с Украиной не хотим быть втянутыми в эту игру», - заявила Крамп-Карренбауэр.

Немецкий политик особо отметила взвешенную реакцию Киева в такой ситуации. «Я очень благодарна прежде всего Украине за то, что она до сих пор реагирует так... очень-очень благоразумно. Так будем делать и мы в НАТО», - сказала Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что в интересах Киева и западных партнеров не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта.



По словам министра, если Россия говорит, что накопление ее войск на границе с Украиной - только учения, для этого существуют прописанные международные процедуры по обеспечению прозрачности и доверия. Правильным, отметила она, было бы провести встречу ОБСЕ, но напомнила, что Россия отвергла такую возможность. «Такое поведение не создает доверия», - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.



Она заверила, что Германия «отдана» помощи Украине, но на вопрос, готов ли Берлин помочь в случае возникновения горячего конфликта Киеву оружием, глава Бундесвера сказала только, что ФРГ как член НАТО оказывает помощь в подготовке ударных сил украинской армии и в сфере военной медицины, другие страны НАТО поддерживают Украину в других сферах.