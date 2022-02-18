Резня в Париже: полиция задержала еще пятерых подозреваемых

16:08 26 Сентябрь Киев, Украина

Вчера в столице Франции возле старого здания редакции журнала Charlie Hebdo произошло кровавое нападение на журналистов. Нападавший был вооружен ножом. Двое из четверых потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению телеканала BFM, полицейские задержали еще пятерых человек, которые подозреваются в причастности к нападению.

Отмечается, что мужчин в возрасте от 24 до 37 лет схватили в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый.

Как сообщалось, сразу после нападения на журналистов полицейские задержали первого подозреваемого - на его одежде были следы крови. Второго же возле станции метро схватила бригада железнодорожной сети.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на журналистов возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo в Париже.

"Очевидно, что это теракт. Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали так, как действуют террористы", - отметил министр.

Дарманен также назвал случившееся кровавой атакой против Франции и против журналистов.