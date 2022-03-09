Режим Путина вербует иностранных наемников для войны с Украиной – Пентагон

В США подтвердили информацию о возможном привлечении Россией иностранных наемников для участия в войне против Украины.
Об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби
Кирби сообщил, что Пентагон имеет заслуживающие внимания доказательства и подтверждающие, что они (РФ) на самом деле пытаются завербовать иностранных боевиков.
По его словам, несмотря на более чем 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере.
Об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби
Кирби сообщил, что Пентагон имеет заслуживающие внимания доказательства и подтверждающие, что они (РФ) на самом деле пытаются завербовать иностранных боевиков.
По его словам, несмотря на более чем 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере.
Как известно, впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщил Wall Street Journal. По информации издания, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.
Также источники WSJ утверждают, что часть боевиков уже в России и проходят тренировки перед отправкой в Украину.
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