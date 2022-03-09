Режим Путина вербует иностранных наемников для войны с Украиной – Пентагон

14:51 08 Март Киев, Украина





Об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби



Кирби сообщил, что Пентагон имеет заслуживающие внимания доказательства и подтверждающие, что они (РФ) на самом деле пытаются завербовать иностранных боевиков.



По его словам, несмотря на более чем 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. США подтвердили информацию о возможном привлечении Россией иностранных наемников для участия в войне против Украины.Об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон КирбиКирби сообщил, что Пентагон имеет заслуживающие внимания доказательства и подтверждающие, что они (РФ) на самом деле пытаются завербовать иностранных боевиков.По его словам, несмотря на более чем 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере.

"В такой ситуации мистер Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой его войны", - сказал Кирби.

Как известно, впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщил Wall Street Journal. По информации издания, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

"Оценка американских властей свидетельствует, что Россия, действующая в Сирии с 2015 года, в последние дни нанимает там солдат с надеждой, что их опыт уличных боев позволит взять Киев", - рассказывает издание о данных, которые есть в правительстве США.

Также источники WSJ утверждают, что часть боевиков уже в России и проходят тренировки перед отправкой в Украину.