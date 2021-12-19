Режим Лукашенко вооружил мигрантов спецсредствами для атаки границы Польши

18:12 16 Ноябрь Киев, Украина





Режим Лукашенко вооружил мигрантов, атакующих границу Республики Польша спецсредствами. На видео, которое разместило польское Министерство обороны видны и слышны взрывы гранат, вероятно, со свето-шумовым действием.

Мигранты , пытающиеся прорвать границу с Европейским союзом, также используют сваленные деревья, остатки инженерных сооружений

пограничного пункта пропуска и камни. Среди нападающих есть те, кто вооружился рогатками.

Действия атакующих границу поддерживают и поощряют белорусские силовики. На видео российского правительственного медиа RUPTLY попала граница белорусских военных, стоящих за спинами мигрантов. Не исключено, что их роль – блокировать людей, которые решат прекратить атаки и захотят вернуться вглубь белорусской территории.

В ответ польская сторона начала использовать водометы полиции.