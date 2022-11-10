Режим лукашенко признал нацистским патриотический лозунг "Жыве Беларусь!"

12:16 10 ноября Киев, Украина

Министерство внутренних дел беларуси внесло в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв “Жыве”.



Об этом говорится в соответствующем постановлении №271.



В документе отмечается, что якобы этот лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС (российская №2, она же белорусская №1), которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", использовалась в антипартизанских операциях".



Да, белорусам запрещается выкрикивать "Жыве Беларусь!" и отвечать “Жыве” с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.



Однако непонятно, является ли "нацистским" возглас без поднятия правой руки, и ответ не “Жыве”, а "Жыве вечна!", который используется гораздо чаще, отмечает издание "Радыё Свабода".



/>Режим лукашенко продолжает борьбу с национальными символами. После фактического многолетнего запрета на использование бело-красно-белого флага и недавнего задержания мужчины за след на машине от наклейки с эмблемой "Погоня", власти перешли на патриотические лозунги.



Известно, что на акциях протеста 2020 года сотни тысяч человек скандировали патриотические лозунги, давно ставшие традиционным приветствием в белорусских патриотических кругах.



