Республиканцы просят Байдена ужесточить санкции против России

Байдена снова обвинили в «мягкости» в отношении России. На этот раз республиканцы обратились с письмом к Энтони Блинкену, в котором раскритиковали позицию Байдена в отношении Москвы. Они призвали действующего президента к решительности и введении жестких санкций.
Конгрессмены США требуют ввести санкции против Газпрома и других промышленников РФ, в том числе металлургов и горнодобытчиков.
Также, представители республиканской партии призвали в разы увеличить материальную помощь Киеву в военной сфере и убедить в целесообразности подобных действий союзников США.
"Эта помощь должна включать соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, которые поставляются без промедления", - уточнили они.
Напомним, Джо Байден три раза на протяжении текущего года отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США.
Конгрессмены США требуют ввести санкции против Газпрома и других промышленников РФ, в том числе металлургов и горнодобытчиков.
Также, представители республиканской партии призвали в разы увеличить материальную помощь Киеву в военной сфере и убедить в целесообразности подобных действий союзников США.
"Эта помощь должна включать соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, которые поставляются без промедления", - уточнили они.
Напомним, Джо Байден три раза на протяжении текущего года отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США.
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