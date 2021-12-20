Республиканцы просят Байдена ужесточить санкции против России

06:39 17 Ноябрь Киев, Украина

Байдена снова обвинили в «мягкости» в отношении России. На этот раз республиканцы обратились с письмом к Энтони Блинкену, в котором раскритиковали позицию Байдена в отношении Москвы. Они призвали действующего президента к решительности и введении жестких санкций.

Конгрессмены США требуют ввести санкции против Газпрома и других промышленников РФ, в том числе металлургов и горнодобытчиков.

Также, представители республиканской партии призвали в разы увеличить материальную помощь Киеву в военной сфере и убедить в целесообразности подобных действий союзников США.

"Эта помощь должна включать соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, которые поставляются без промедления", - уточнили они.

Напомним, Джо Байден три раза на протяжении текущего года отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США. 