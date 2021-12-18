Республика Нигер: расстреляны шесть иностранных туристов

18:54 10 Август Киев, Украина

В Республике Нигер вооруженные боевики расстреляли туристическую группу из восьми человек, Пока ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

Это произошло за шесть километров на восток от города Куре.



Губернатор юго-западного региона Нигера Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что среди погибших шесть граждан Франции и двое нигерийцев — проводник и водитель. Он пообещал предоставить больше информации позже.



Также известно, что нападение произошло в районе, где было найдено последнее стадо так называемых западноафриканских жирафов, примерно за час езды от столицы страны — города Ниами. Пока ни одна группировка не взяла ответственности за нападение.



Офис президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил, что в Нигере были убиты французские граждане. Макрон уже провел телефонный разговор по этому поводу с президентом Нигера Махамаду Иссуфу.



Правительство Франции предостерегло от путешествий в большинство районов Нигера за пределами столицы Ниамея.