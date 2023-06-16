Решение Евросоюза: заблокированы активы ЦБ россии на сумму свыше 200 млрд евро
16:39 25 мая Киев, Украина
Страны Евросоюза
приняли решение о заморозке активов Центрального банка (ЦБ) россии, общая сумма которых превышает 200 млрд. евро. Кристиан Виганд, официальный представитель Еврокомиссии, подтвердил данную информацию.
"Согласно десятому пакету санкций, операторы и государства-члены должны были сообщить Еврокомиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены подали доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь и добавил, что о местонахождении активов нужно спрашивать отдельные страны ЕС.
На вопрос о планах использования замороженных средств рф в интересах Украины Виганд ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы россия
оплатила нанесенный Украине ущерб".
По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование активов Центрального банка россии.
"Можно было бы подумать о процентах (по капиталу) и т.д. Продолжаются обсуждения в специальной рабочей группе Совета ЕС, которая сотрудничает со шведским председательством. Последнее совещание состоялось вчера", - отметил Виганд.
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