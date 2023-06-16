Решение Евросоюза: заблокированы активы ЦБ россии на сумму свыше 200 млрд евро

16:39 25 мая Киев, Украина

Страны Евросоюза приняли решение о заморозке активов Центрального банка (ЦБ) россии, общая сумма которых превышает 200 млрд. евро. Кристиан Виганд, официальный представитель Еврокомиссии, подтвердил данную информацию.

"Согласно десятому пакету санкций, операторы и государства-члены должны были сообщить Еврокомиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены подали доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь и добавил, что о местонахождении активов нужно спрашивать отдельные страны ЕС.

На вопрос о планах использования замороженных средств рф в интересах Украины Виганд ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы россия оплатила нанесенный Украине ущерб".



По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование активов Центрального банка россии.