11:08 19 мая Киев, Украина

Россия заявила, что в бизнес-форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге примут участие известные представители западного бизнеса, научного сообщества и политики. Однако список участников оказался фейковым.

Как удалось узнать Financial times, несколько человек, чьи имена появились в списке предполагаемых участников российского форума, уже заявили, что не планируют присутствовать на мероприятии. Бренд «россия» остается токсичным после вторжения в Украину, несмотря на желание кремля восстановить связи с мировыми лидерами бизнеса.

Так, например, заявленный россией бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидта, пожалуй, наиболее значимый "гость" российского бизнес-форума, по словам источников, не собирается ехать в Санкт-Петербург и даже не получал приглашения.





Отсутствие подтвержденных западных имен менее чем за месяц до форума, созданного президентом владимиром путиным в качестве способа привлечь в россию Другие западные спикеры, указанные в списке, проинформировали, что у них в планах нет участия в форуме. Исполнительный директор Lucid Motors Питер Роулинсон сказал, что не слышал ничего об этом событии и не хочет иметь с ним ничего общего; профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев сообщил журналистам, что никуда не едет; британский ученый-компьютерщик Стивен Вольфрам сказал, что был приглашен, но отказался. Список можно продолжать.Отсутствие подтвержденных западных имен менее чем за месяц до форума, созданного президентом владимиром путиным в качестве способа привлечь в россию иностранные инвестиции , свидетельствует о том, что у кремля большие проблемы с поиском людей для общения с его элитой.

До полномасштабного вторжения в Украину форум в Санкт-Петербурге собирал множество интересных гостей, но в этом году в списке преобладают бизнесмены и чиновники из таких стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия и Китай — основных торговых партнеров россии.

В предварительном списке не указаны иностранные чиновники рангом выше министерского, даже из стран, которые россия считает «дружественными», за исключением первой леди Бурунди, зато присутствуют пророссийские ораторы, такие как Карин Кнайсль, танцевавшая на своей свадьбе с владимиром путиным.