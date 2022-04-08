Репрессии Лукашенко: бизнесу надо будет выбрать создание профсоюзов или ликвидацию

13:32 10 ноября Киев, Украина

Александр Лукашенко дал белорусским предпринимателям время до конца года на то, чтобы они создали на базе своих предприятий профсоюзные организации, иначе они могут лишиться своего бизнеса.



Создание профсоюзов в частных организациях Лукашенко назвал государственной позицией и отметил, что бизнесу надо будет выбрать создание профсоюзов или ликвидацию: "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация".



"Если до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше... Профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - высказался Лукашенко.





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