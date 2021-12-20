"Репортеры без границ" призвали власти Польши не препятствовать СМИ освещать мигрантский кризис

07:14 25 Ноябрь Киев, Украина





Об этом говорится на сайте RSF .



С заявлением правозащитники выступили после арестов польскими военными чешского фотографа, двух его польских коллег, а также многих других случаев препятствования репортерам у границы Польши с Беларусью.



В сообщении уточняется, что 16 ноября фотокоры были арестованы, их фотоаппараты, мобильные телефоны и автомобиль обыскали польские солдаты после того, как они пытались сфотографировать военную базу, временно расположенную вблизи границы.



Солдаты обращались с ними как с преступниками, нарушали их право на конфиденциальность, подчеркнули правозащитники. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала польский парламент отменить все ограничения в отношении журналистов, чтобы те могли освещать мигрантский кризис на границе с Беларусью.Об этом говорится на сайте RSF .С заявлением правозащитники выступили после арестов польскими военными чешского фотографа, двух его польских коллег, а также многих других случаев препятствования репортерам у границы Польши с Беларусью.В сообщении уточняется, что 16 ноября фотокоры были арестованы, их фотоаппараты, мобильные телефоны и автомобиль обыскали польские солдаты после того, как они пытались сфотографировать военную базу, временно расположенную вблизи границы.Солдаты обращались с ними как с преступниками, нарушали их право на конфиденциальность, подчеркнули правозащитники.

"Впервые в моей взрослой жизни у меня возникло такое сильное ощущение, что кто-то нарушил мои права", - сказал в комментарии RSF один из трех задержанных Мациек Набрдалик , работающий с New York Times.





Минобороны Польши после огласки дела выпустило заявление, в котором обвинило журналистов в том, что они якобы не идентифицировали себя как работников СМИ. Однако, когда потерпевшие прислали аудиозапись, сделанную во время их ареста в СМИ и RSF, военная полиция объявила о расследовании поведения солдат.



В заявлении правозащитников говорится, что из-за увеличения количества арестов журналистов в последние недели польский парламент обсуждает возможность ослабления ограничений на СМИ, которые RSF осудил как произвольные и непропорциональные. В то же время, сейм принял поправки к закону о границе, которые не гарантируют работникам СМИ возможности свободно работать в приграничной зоне. Он и двое других фотожурналистов – Мацей Москова из продюсерского агентства Testigo и Мартин Дивисек, чешский фотограф из Европейского агентства Pressphoto – перед арестом представились как журналисты охранникам военной базы. Они не входили в приграничную зону, куда им запрещен доступ в рамках режима чрезвычайного положения, введенного в ответ на кризис с иностранными мигрантами. Также они заранее убедились, что база не находится в списке запрещенных журналистов мест.Минобороны Польши после огласки дела выпустило заявление, в котором обвинило журналистов в том, что они якобы не идентифицировали себя как работников СМИ. Однако, когда потерпевшие прислали аудиозапись, сделанную во время их ареста в СМИ и RSF, военная полиция объявила о расследовании поведения солдат.В заявлении правозащитников говорится, что из-за увеличения количества арестов журналистов в последние недели польский парламент обсуждает возможность ослабления ограничений на СМИ, которые RSF осудил как произвольные и непропорциональные. В то же время, сейм принял поправки к закону о границе, которые не гарантируют работникам СМИ возможности свободно работать в приграничной зоне.

"В итоге, хотя изменения официально отменяют общий запрет на посещение пограничной зоны, установленный из-за введения здесь чрезвычайного положения с 3 сентября, пограничная полиция все еще может препятствовать журналистам работать в этом районе", - говорится на сайте RSF.

Если сенат поддержит указанный законопроект, пограничная полиция будет иметь полномочия решать, являются ли запросы журналистов на доступ к ним "оправданными".

“Мы призываем сенат отклонить предложенный закон о границе и требуем вернуть СМИ все права, которыми они пользовались до введения чрезвычайного положения”, – сказал глава отдела Европейского Союза и Балкан Павол Салай .

Напомним, что причинами введения чрезвычайного положения в приграничной зоне польские власти назвали военные учения России и Беларуси и миграционный кризис. На момент его действия журналистам запрещено работать в трехкилометровой полосе вдоль белорусской границы. Нарушения наказываются лишением свободы сроком до 30 дней или штрафом в размере 5 тысяч злотых (приблизительно 32,3 тысячи гривен).



Такие ограничения свободы печати RSF считает своевольными и непропорциональными.



Во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021 год Польша занимает 64 место из 180 стран.