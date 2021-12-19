Рэпер Канье Уэст идет в президенты США

Как передает издание Forbes в среду, 8 июля, американский музыкант Канье Уэст, объявил о намерениях баллотироваться на пост президента США и рассказал о своей кампании.
Хип-хоп исполнитель пообещал изменить организационную модель Белого дома, превратив ее в правительственную структуру, похожей на ту, что он увидел в фильме "Черная пантера".
По сюжету фильма Marvel существует вымышленная африканская чрезвычайно богатая страна Ваканда, возникшая на месторождении редкого металла вибраниума. Она скрыта от соседей и всего внешнего мира, а ее форму правления можно описать как теократическую монархию.
Уэст отметил, что еще не прорабатывал вопросы внешней политики и налогообложения и заявил, что хочет вернуть "страх и любовь к богу" в школы и все организации.
Также рэпер назвал себя противником абортов и объявил вакцинацию "меткой дьявола".
Помимо прочего, музыкант подчеркнул, что более не поддерживает президента США Дональда Трампа, но при этом на протяжении всего интервью отзывался о нем с симпатией, критикуя кандидата от демократов Джо Байдена.
Он также заявил, что будет избираться как независимый кандидат, и что назовет свою политическую партию "Партия дня рождения".
По сюжету фильма Marvel существует вымышленная африканская чрезвычайно богатая страна Ваканда, возникшая на месторождении редкого металла вибраниума. Она скрыта от соседей и всего внешнего мира, а ее форму правления можно описать как теократическую монархию.
Уэст отметил, что еще не прорабатывал вопросы внешней политики и налогообложения и заявил, что хочет вернуть "страх и любовь к богу" в школы и все организации.
Также рэпер назвал себя противником абортов и объявил вакцинацию "меткой дьявола".
Помимо прочего, музыкант подчеркнул, что более не поддерживает президента США Дональда Трампа, но при этом на протяжении всего интервью отзывался о нем с симпатией, критикуя кандидата от демократов Джо Байдена.
Он также заявил, что будет избираться как независимый кандидат, и что назовет свою политическую партию "Партия дня рождения".
Напомним, Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент Америки в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок.
Однако на фоне антирасистских протестов возле Белого дома, вспыхнувших из-за роста насилия со стороны американской полиции, рейтинг Трампа снова снизился и сейчас составляет 38%.
Однако на фоне антирасистских протестов возле Белого дома, вспыхнувших из-за роста насилия со стороны американской полиции, рейтинг Трампа снова снизился и сейчас составляет 38%.
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