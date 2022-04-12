Ремонт отменяется: россиян ждет дефицит сантехники и стройматериалов

16:12 12 апреля Киев, Украина

Уже к лету в России будет нехватка сантехники, трубопроводных элементов, инструментов, инженерного оборудования, строительной химии, садовой техники. Некоторые продавцы сообщили о проблемах с закупкой автоматики, вентиляционного оборудования, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения. Например, у подрядчиков ГК «Гранель» дефицит импортируемой продукции уже составляет 10–15%.



Ситуацию усугубляет пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, в рамках которого в Россию запрещен ввоз строительных и отделочных материалов: лаков, красок, бумажных изделий, глины, керамической черепицы, душевых кабин, унитазов и прочего.



Сейчас торговые сети распродают имеющиеся запасы. При этом иностранные товары вряд ли получится заменить за счет российских производителей, так как они в основном используют заграничное сырье, чаще всего европейское. Возможно, часть компонентов получится поменять на китайские.

Наибольшие трудности в России возникнут с сантехникой и сложной электроникой. В первом случае — из-за остановки поставок глины из ЕС и Луганска. Во втором — из-за отсутствия качественных аналогов.





