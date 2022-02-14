Рекордный скачок цены на газ в Европе

12:47 29 Сентябрь Киев, Украина

Мировые цены на газ стремительно растут, их «двигают» снижение температуры в Европе и восстановление производства в Азии и Европе. Стоимость природного газа на спотовом рынке голландского хаба TTF превысила отметку в 150 долларов за тысячу кубометров.



Средняя цена в сентябре составляет 137 долларов за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мая - 55 долларов за тысячу кубометров.



При этом газ дорожает и в Азии. Там цены достигают 180 долларов.



Как сообщалось, за шесть месяцев 2020 года стоимость газа для населения в Украине превысила его цену для промышленности.



/>Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла на сентябрь на 45% - до 4 318,99 грн за тыс. куб. м.



В целом за три месяца Нафтогаз повысил стоимость газа на 61%, вернув цены годичной давности.