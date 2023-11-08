Рекордные температуры: 2023 год станет самым жарким в истории

13:41 08 ноября Киев, Украина

2023 почти наверняка станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Сейчас средняя температура уже на 1,43 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального показателя.

Об этом заявила Саманта Берджесс, заместитель директора Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service, передает The Guardian.

"Мы можем с уверенностью предположить, что 2023 год установит новый рекорд по жаре за всю историю наблюдений. Ощущение неотложности амбициозных климатических мер на Cop28 никогда еще не было настолько высоким", - сказала Берджесс.

Ученые Copernicus обнаружили, что прошлый месяц был самым жарким октябрем за всю историю наблюдений в мире, с температурой на 1,7 градуса Цельсия выше, чем в среднем в октябре в конце 1800-х годов.



Ученые считают, что экстремальные температуры были вызваны рядом факторов, в частности, загрязнением планеты парниковыми газами и возвращением природного режима Эль-Ниньо.