Рекордные лесные пожары в Канаде: десятки тысяч человек эвакуируют

17:12 17 августа Киев, Украина

В Канаде продолжаются рекордные лесные пожары, из-за которых были эвакуированы жители одного из крупнейших городов на крайнем севере страны и столицы Северо-западных территорий — Йеллоунайфа.



Об этом пишет BBC.

Сотни лесных пожаров, бушующих в частях Северо-западных территорий Канады, заставили власти выдать приказы об эвакуации и объявить чрезвычайное положение, поскольку пожары угрожают столице Йеллоунайф.



По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.

«Ситуация быстро изменилась. Сильный ветер разнес огонь на 10 километров (6 миль) от общины», — говорится в сообщении пожарной службы Северо-Западных территорий в Facebook.

Только этим летом в Северо-Западных территориях сгорело более 2 миллионов гектаров леса — цифра, вероятно, вырастет, поскольку на сегодняшний день по всей территории активны 236 лесных пожаров .



В июле был самый жаркий день, который когда-либо регистрировали на крайнем севере Канады: в форте Гуд Хоуп, общине примерно в 500 милях к северо-западу от Йеллоунайфа, температура достигла 37,4 градуса по Цельсию .



В этом году пожары охватили части почти всех 13 провинций и территорий Канады. К тушению огня пришлось привлечь армейские подразделения.