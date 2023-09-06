Рекордные лесные пожары в Канаде: десятки тысяч человек эвакуируют

В Канаде продолжаются рекордные лесные пожары, из-за которых были эвакуированы жители одного из крупнейших городов на крайнем севере страны и столицы Северо-западных территорий — Йеллоунайфа.
Об этом пишет BBC.
Об этом пишет BBC.
Сотни лесных пожаров, бушующих в частях Северо-западных территорий Канады, заставили власти выдать приказы об эвакуации и объявить чрезвычайное положение, поскольку пожары угрожают столице Йеллоунайф.
По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.
По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.
Только этим летом в Северо-Западных территориях сгорело более 2 миллионов гектаров леса — цифра, вероятно, вырастет, поскольку на сегодняшний день по всей территории активны 236 лесных пожаров .
В июле был самый жаркий день, который когда-либо регистрировали на крайнем севере Канады: в форте Гуд Хоуп, общине примерно в 500 милях к северо-западу от Йеллоунайфа, температура достигла 37,4 градуса по Цельсию .
В этом году пожары охватили части почти всех 13 провинций и территорий Канады. К тушению огня пришлось привлечь армейские подразделения.
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