Рекордное количество осадков в Китае: наводнение в провинции Хэнань. ФОТО

13:41 21 июля Киев, Украина

200 эвакуированных, 20 погибших и 7 пропавших без вести, таковы результаты масштабного наводнения в провинции Китая Хэнань.

Об этом сообщает South China Morning Post.



Некоторые СМИ сообщают о 25 погибших. Из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть более 200 тысяч человек. В городе Чжэнчжоу затопило метро, заблокированных пассажиров выводили спасатели. Прекратили движение также городские электрички.



Поезд, следовавший в город Лоян, оказался заблокированым на 40 часов. Около 900 пассажиров были вынуждены ждать помощи спасателей внутри поезда.



Также из-за сильных осадков прорвало плотину в водохранилище Гоцзяцзю.