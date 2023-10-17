Рекордная явка: избирательная комиссия Польши завершила обработку 100% голосов

Избирательная комиссия Польши завершила обработку 100% голосов, отмечая рекордную явку на парламентских выборах, составившую 74,38% - это самая высокая явка в истории страны с 1989 года, согласно информации от RMF24.
Этот результат существенно превосходит предыдущий рекорд, установленный на уровне 62,7 процента. Всего четыре раза явка на выборы в Сейм Польши превышала 50%: в 1993, 2007, 2015 и 2019 годах.
Согласно окончательным данным, партия "Право и справедливость" (PiS) набрала 35,38% голосов, в то время как оппозиционная "Гражданская коалиция" получила 30%. Третий путь собрал 14% голосов, Левица - 8,61%, а Конфедерация - 7,16 процента.
Эти результаты говорят о том, что примерно 8 миллионов избирателей поддержали PiS, почти сравнимое число с предыдущими выборами, несмотря на более высокую явку.
Заметно, что поддержка "Гражданской коалиции" увеличилась на 1,7 миллиона голосов по сравнению с предыдущими выборами. Неоспоримо, что молодые избиратели сыграли ключевую роль в этом успехе, поскольку около 69% избирателей в возрасте до 29 лет приняли участие в голосовании.
Больше всего голосов сдали жители городов с населением от 200 до 500 тысяч человек - 81,5%.
Этот результат существенно превосходит предыдущий рекорд, установленный на уровне 62,7 процента. Всего четыре раза явка на выборы в Сейм Польши превышала 50%: в 1993, 2007, 2015 и 2019 годах.
Согласно окончательным данным, партия "Право и справедливость" (PiS) набрала 35,38% голосов, в то время как оппозиционная "Гражданская коалиция" получила 30%. Третий путь собрал 14% голосов, Левица - 8,61%, а Конфедерация - 7,16 процента.
Эти результаты говорят о том, что примерно 8 миллионов избирателей поддержали PiS, почти сравнимое число с предыдущими выборами, несмотря на более высокую явку.
Заметно, что поддержка "Гражданской коалиции" увеличилась на 1,7 миллиона голосов по сравнению с предыдущими выборами. Неоспоримо, что молодые избиратели сыграли ключевую роль в этом успехе, поскольку около 69% избирателей в возрасте до 29 лет приняли участие в голосовании.
Больше всего голосов сдали жители городов с населением от 200 до 500 тысяч человек - 81,5%.
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