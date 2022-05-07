Рейтинг влиятельных людей мира 2020 - Bloomberg

Ежегодный рейтинг выдающихся людей мира в 2020 году на днях был опубликован агентством Bloomberg. Среди категорий есть раздел для людей, чье присутствие в рейтинге «никого не удивит». Также, многие известные люди разделили между собой сферы влияния в науке, политике, бизнесе, финансах и развлечениях.

В категорию "Политика" вошли : Светлана Тихановская (лидер белорусской оппозиции), Луис Альберто Лакалье Поу (президент Уругвая), Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети (основательницы движения Black Lives Matter).

: Светлана Тихановская (лидер белорусской оппозиции), Луис Альберто Лакалье Поу (президент Уругвая), Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети (основательницы движения Black Lives Matter). В категорию "Бизнес" вошли : Аврора Джеймс (основательница проекта Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастингс (основатель Netflix).

: Аврора Джеймс (основательница проекта Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастингс (основатель Netflix). В категорию "Развлечения" вошли : Билли Айлиш (певица), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленгли (руководительница Universal Filmed Entertainment Group).

: Билли Айлиш (певица), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленгли (руководительница Universal Filmed Entertainment Group). В категорию "Финансы" вошли : Кристалина Георгиева (директор МВФ), Байжа Бхатт и Владимир Тенев (учредители финансовой компании Robinhood), Джейн Фрейзер (в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка).

: Кристалина Георгиева (директор МВФ), Байжа Бхатт и Владимир Тенев (учредители финансовой компании Robinhood), Джейн Фрейзер (в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка). В категорию "Наука и технологии" вошли : Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тим Брайтон (экс-вице-президент Amazon), Энтони Фаучи (главный иммунолог Белого дома).

: Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тим Брайтон (экс-вице-президент Amazon), Энтони Фаучи (главный иммунолог Белого дома). В категорию людей, чье присутствие в списке никого не удивит, вошли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден – новоизбранный президент США), Владимир Путин (президент России), Ангела Меркель (канцлер Германии) и другие.