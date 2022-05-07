Рейтинг влиятельных людей мира 2020 - Bloomberg

Ежегодный рейтинг выдающихся людей мира в 2020 году на днях был опубликован агентством Bloomberg. Среди категорий есть раздел для людей, чье присутствие в рейтинге «никого не удивит». Также, многие известные люди разделили между собой сферы влияния в науке, политике, бизнесе, финансах и развлечениях.
- В категорию "Политика" вошли: Светлана Тихановская (лидер белорусской оппозиции), Луис Альберто Лакалье Поу (президент Уругвая), Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети (основательницы движения Black Lives Matter).
- В категорию "Бизнес" вошли: Аврора Джеймс (основательница проекта Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастингс (основатель Netflix).
- В категорию "Развлечения" вошли: Билли Айлиш (певица), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленгли (руководительница Universal Filmed Entertainment Group).
- В категорию "Финансы" вошли: Кристалина Георгиева (директор МВФ), Байжа Бхатт и Владимир Тенев (учредители финансовой компании Robinhood), Джейн Фрейзер (в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка).
- В категорию "Наука и технологии" вошли: Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тим Брайтон (экс-вице-президент Amazon), Энтони Фаучи (главный иммунолог Белого дома).
- В категорию людей, чье присутствие в списке никого не удивит, вошли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден – новоизбранный президент США), Владимир Путин (президент России), Ангела Меркель (канцлер Германии) и другие.
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