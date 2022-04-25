Рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до 50%

21:28 26 июля Киев, Украина

"Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США среди американцев в июле снизился до 50% по сравнению с 56% в предыдущем месяце", - говорится в отчете.

Этот показатель стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства, отмечает институт общественного мнения.



Не одобряют деятельность президента 45% опрошенных, еще 5% респондентов не сформировали точку зрения по этому вопросу.



По данным компании, рейтинг Байдена падает среди его сторонников по Демократической партии: сейчас его работу одобряют 90% однопартийцев, в январе его поддерживали 98%. Среди республиканцев о деятельности Байдена положительно отозвались 12% опрошенных (в январе — 11%), среди тех, кто не является сторонником какой-либо партии, — 48% (в январе — 61%).



Падение рейтинга происходит на фоне того, как в США замедлился прогресс по борьбе с коронавирусом, указывают в компании: вакцинация идет медленно, а число заболевших COVID-19 растет.



В среднем работу Байдена на посту президента во втором квартале (с 20 апреля по 19 июля) одобрили 53,3% респондентов (в первом — 56%). Этот показатель значительно выше, чем у его предшественника Дональда Трампа (38,8%), но ниже, чем у Барака Обамы (62%).