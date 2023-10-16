Референдум, который проходил одновременно с парламентскими выборами в Польше, провалился

12:21 16 октября Киев, Украина

Референдуме по нескольким вопросам , организованном властями Польши одновременно с состоявшимися вчера парламентскими выборами, приняло участие недостаточное количество избирателей для того, чтобы его результаты были обязательными.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.



Отмечается, что участие избирателей в референдуме составило 40%, а значит, его результат не является обязательным. Согласно экзит-полу Ipsos, среди проголосовавших на референдуме избирателей ответы на все вопросы были практически единодушными.



В частности, на вопрос о продаже государственных активов иностранным компаниям, что может привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики, высказались против 97,5%. На вопрос о повышении пенсионного возраста 96% высказались против, о демонтаже забора на границе с беларусью – 97,8% против, о приеме Польшей нелегальных мигрантов – 98,6% голосов – против.



Избиратели на участках могли самостоятельно решать, брать ли бланки для голосования на референдуме и на какие вопросы отвечать. В референдуме могли участвовать все граждане Польши, обладавшие правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии, право голоса имело 29 миллионов 91 тысяч 533 человека.