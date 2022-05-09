Реакция РФ на отсутствие представителей ОБСЕ на выборах в Госдуму

15:29 05 августа Киев, Украина

ОБСЕ оставляет за собой законное право самостоятельно решать присылать в Россию своих наблюдателей или нет, соответственно и российское руководство имеет все юридические основания самостоятельно определять количество этих наблюдателей.





"Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика "все или ничего". Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами", – сказал Грушко.



По его словам, таким образом ОБСЕ "само лишило себя возможности осуществить наблюдение и подготовить заключение, тем более что предложенные численные параметры для миссии вполне позволяли это сделать".



Замминистра напомнил, что для наблюдения за президентскими выборами в США БДИПЧ ОБСЕ в связи с пандемией направило 47 человек, что меньше, чем число наблюдателей, которых была готова принять Россия.



Грушко подчеркнул, что внутренние инструкции ОБСЕ не могут рассматриваться как согласованные всеми государствами-участниками организации принципы наблюдения, таких принципов в ОБСЕ "попросту нет".



По его словам, самостоятельное определение размера мандата со стороны ОБСЕ "позволяет трансформировать наблюдение в инструмент контроля за выборами". Об этом сказал замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы, сообщает Коммерсант в четверг, 5 августа.По его словам, таким образом ОБСЕ "само лишило себя возможности осуществить наблюдение и подготовить заключение, тем более что предложенные численные параметры для миссии вполне позволяли это сделать".Замминистра напомнил, что для наблюдения за президентскими выборами в США БДИПЧ ОБСЕ в связи с пандемией направило 47 человек, что меньше, чем число наблюдателей, которых была готова принять Россия.Грушко подчеркнул, что внутренние инструкции ОБСЕ не могут рассматриваться как согласованные всеми государствами-участниками организации принципы наблюдения, таких принципов в ОБСЕ "попросту нет".По его словам, самостоятельное определение размера мандата со стороны ОБСЕ "позволяет трансформировать наблюдение в инструмент контроля за выборами".

"Для одних стран такой "мандат" стремится к нулю, когда БДИПЧ даже не планирует направлять на выборы свою миссию, для других оборачивается высадкой массированного десанта. Понятно, что такая ситуация неприемлема, ибо любая международная организация и ее институты могут работать только на основе уважения принципа суверенного равенства государств", – сказал замглавы МИД РФ.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами 17-19 сентября. При этом организация сочла необходимым направить в Россию миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как Москва из-за пандемии заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек соответственно.



Накануне, 4 августа, представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщили, что не будут направлять на выборы в России своих наблюдателей.



В заявлении отмечалось, что "способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, – это ключевой элемент международного наблюдения за выборами".



"К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", – сказал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.