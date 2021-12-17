Разыскиваемого 10 лет наркобарона по кличке "Призрак" задержали в Дубае

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Разыскиваемого по всему миру на протяжении более чем 10 лет крупнейшего наркоторговца Франции, задержали сотрудники спецслужб Дубая. Зовут наркобарона Муфид Бушиби, международная кличка "Призрак".

Об этом сообщает агентство WAM в пятницу, 2 апреля.

"Хотя у французских детективов была только фотография Бушиби двадцатилетней давности, наши оперативные группы смогли определить его местонахождение, проанализировав доступную информацию, фото- и видеоматериалы, и применив передовые технологии искусственного интеллекта, доступные в Центре анализа данных по уголовным делам", - заявил сотрудник полиции Дубая Джамаль Салем аль-Джаллаф.

Бушиби незаконно ввозил в Европу по 60 т наркотиков ежегодно. Их оценочная стоимость составляла $82,6 млн. Наркобарон находился в бегах на протяжении десяти лет, используя поддельные документы.



В 2015 году суд Бордо заочно приговорил Бушиби к 20 годам тюрьмы.