Разведка США: Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Американская разведка проинформировала местные СМИ о том, что к дезинформации в отношении Байдена причастна российская разведка.
Напомним! Джозеф Байден — вице-президент США, который уже обеспечил свое выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента Соединенных Штатов.
Как утверждает CNN, со ссылкой на собственные источники, в течение последних нескольких дней представители американского разведывательного сообщества ознакомили законодателей США со своими предположениями о некой "кампании по дезинформации", которая проводится Россией. Они утверждают, что усилия по распространению ложной информации направлены на то, чтобы поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа и ослабить позиции его вероятного соперника на выборах.
Вместе с тем, по утверждению источников CNN, аналогичные данные были переданы в избирательные штабы Байдена и Трампа. Телекомпания подчеркивает, что представители политиков не комментируют предположения.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".
Байден, согласно последним оценкам, заручился поддержкой 2 627 делегатов национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня.
Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Напомним! Джозеф Байден — вице-президент США, который уже обеспечил свое выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента Соединенных Штатов.
Как утверждает CNN, со ссылкой на собственные источники, в течение последних нескольких дней представители американского разведывательного сообщества ознакомили законодателей США со своими предположениями о некой "кампании по дезинформации", которая проводится Россией. Они утверждают, что усилия по распространению ложной информации направлены на то, чтобы поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа и ослабить позиции его вероятного соперника на выборах.
Вместе с тем, по утверждению источников CNN, аналогичные данные были переданы в избирательные штабы Байдена и Трампа. Телекомпания подчеркивает, что представители политиков не комментируют предположения.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".
Байден, согласно последним оценкам, заручился поддержкой 2 627 делегатов национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня.
Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии